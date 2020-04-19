На Камчатке происходит лавовое извержение вулкана

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На Камчатке случилось извержение самого высокого активного вулкана Евразии. Речь идет о Ключевской сопки, передает РИА Новости информацию из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что извержение сопровождается потоком лавы.

"Поток лавы начал двигаться на юго-восточном склоне вулкана", – подтвердили в научном учреждении.

По данным специалистов, эксплозивное извержение Ключевского вулкана началось еще 1 ноября 2019 года. С того момента на исполине часто случаются парогазовые и пепловые выбросы. Нередки и случаи появления лавовых потоков.

Отмечается, что угрозы для жителей Камчатского края нет. При этом авиации передан повышенный оранжевый цветовой код опасности для участка над исполином.

Вулкан Ключевской имеет высоту 4 750 метров. Он является самым высоким действующим вулканом Евразии и расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла. Сообщалось, что его высота составила 6 километров.