Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту около 6 километров, сообщает News.ru со ссылкой на МЧС региона.

Незначительное количество пепла может выпасть над поселком Козыревск, который находится на пути шлейфа. Пока в населенных пунктах Усть-Камчатского района пеплопада не зафиксировано.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности – один из наиболее высоких для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Вулкан Ключевской – самый высокий действующий в Евразии, его высота – 4 750 метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, в 47 километрах расположены поселки Ключи и Козыревск.

Ранее вулкан Тааль на острове Лусон на Филлипинах произвел выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тысяч человек эвакуировано.

Власти приступили к эвакуации населенных пунктов с территорий, прилегающих к вулкану. Кроме того, самолетам рекомендовали отказаться от полетов в регионе.