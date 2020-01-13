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Москва 24

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Безопасность

15:04

МИД призвал отдыхающих на Филиппинах россиян связаться с авиакомпаниями

безопасность туризм за рубежом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство иностранных дел России призывает отдыхающих на Филиппинах россиян связаться со своими авиакомпаниями из-за извержения вулкана Тааль.

"Вулкан Тааль на острове Лусон произвел выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тысяч человек эвакуировано. Временно приостановлена работа аэропорта Манилы, пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией", – отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

Накануне вулкан Тааль на территории провинции Батангас выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Власти приступили к эвакуации населенных пунктов с территорий, прилегающих к вулкану. Кроме того, самолетам рекомендовали отказаться от полетов в регионе.

В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что туристы из России не спешат отказываться от туров на Филиппины.

"С тех пор как появилась информация о начале извержения вулкана на Филиппинах, представители туристического бизнеса пока не получали тревожных звонков или жалоб от туристов, которые там отдыхают", – цитирует ее РИА Новости.

Осипова предположила, что с момента извержения прошло еще очень мало времени, поэтому путешественники могли не до конца осознать всю опасность ситуации.

Ранее МИД России предупредил об опасности посещения индонезийского острова Ява из-за активизации вулкана Мерапи. Вулкан Мерапи – не только один из самых активных, но и один из наиболее опасных вулканов Индонезии.

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