Вулкан Ключевской выбросил 6 километровый столб пепла

19 декабря, 03:34
Фото: ТАСС/Александр Петров
Камчатский вулкан Ключевской выбросил 6 километровый пепельный столб. Облако пепла распространилось более чем на 50 километров.
"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Пепловое облако распространилось более чем на 50 километров в северном – северо-западном направлении от вулкана", – цитирует "Интерфакс" слова представителя Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
При этом, как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах полуострова зарегистрировано не было.
Ранее сообщалось, что в апреле этого года на Камчатке проснулся вулкан Ключевской, который является одним из самых активных вулканов в Евразии.
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