Вулкан Ключевской выбросил 6 километровый столб пепла

Фото: ТАСС/Александр Петров

Камчатский вулкан Ключевской выбросил 6 километровый пепельный столб. Облако пепла распространилось более чем на 50 километров.

"Это событие на вулкане произошло во вторник утром по местному времени. Пепловое облако распространилось более чем на 50 километров в северном – северо-западном направлении от вулкана", – цитирует "Интерфакс" слова представителя Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

При этом, как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах полуострова зарегистрировано не было.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года на Камчатке проснулся вулкан Ключевской, который является одним из самых активных вулканов в Евразии.