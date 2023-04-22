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17:16

В мире

В Южно-Китайском море нашли затопленное США в 1942 году японское судно

Фото: awm.gov.au/AAP/Australian War Memorial

В Южно-Китайском море обнаружили японское судно Montevideo Maru, которое было затоплено США во время Второй мировой войны. Об этом на странице в Twitter сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

В момент крушения судна на его борту находились 1 060 человек, 850 из которых были военнослужащими Австралии. Трагедия произошла 1 июля 1942 года.

"Мы надеемся, что известия о находке обломков принесут утешение их близким", – написал Альбанезе.

До этого у берегов Колумбии обнаружили подлодку с 2,6 тонны кокаина и двумя погибшими. Всего на судне находились четверо человек, двое из которых выжили. Стоимость такого нелегального груза оценивалась примерно в 6,6 миллиарда рублей.

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