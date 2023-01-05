Десять человек погибли при крушении речного судна в Нигерии – СМИ

Фото: AP Photo/Harouna Traore

Десять человек погибли и еще столько же пострадали при крушении судна в реке Нигер на севере Нигерии. Об этом сообщает портал 20 Minutes.

"С помощью местных водолазов мы нашли десять пассажиров и ищем еще десять. Они считаются утонувшими, если учесть количество часов, которые они провели в реке", – сказал местный чиновник Яхая Белло Коко.

По информации издания, всего на борту находилось порядка 100 пассажиров, 80 из них удалось спасти.

Причиной произошедшего, по предварительным данным, является перегрузка судна. Оно разломилось надвое при пересечении реки.

Ранее сообщалось, что более 90 мигрантов погибли в результате крушения лодки в водах Средиземноморья. Они направлялись из Ливии в Европу. В живых остались четыре человека.

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