В Сеть попали 25 тысяч адресов электронной почты сотрудников ВОЗ и Минздрава США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 25 тысяч адресов электронной почты и паролей от них появилось в Сети благодаря деятельности ультраправых организаций в США, сообщает Washington Post.

Они принадлежали сотрудникам организации, которые принимают участие в борьбе против распространения коронавируса. В частности, от хакерской атаки пострадали Всемирная организация здравоохранения, Национальный институт здравоохранения США, благотворительный фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса, Всемирный банк и другие центры по контролю и профилактике заболеваний в США.

"Распространение этих предполагаемых данных электронных адресов были частью многомесячной инициативы среди ультраправых, которые пытались использовать пандемию COVID-19 в своих целях", – рассказала исполнительный директор мониторинговой группы SITE Рита Катц.

В частности, с помощью украденных электронных адресов экстремисты запугивали компании и распространяли теории заговора, касающиеся COVID-19. Так, многие ультраправые организации в США убеждены, что пандемия коронавируса имеет искусственный характер, а ее создателем является Билл Гейтс.

Экстремисты строят свои утверждения на том, что в 2015 году он сказал, что главную угрозу для человечества представляет вирусная эпидемия, а не ядерное оружие. Такую информацию правые радикалы пытались распространить через украденные адреса электронной почты.

Ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд рассказал, что вторая волна коронавируса в стране, которая придется на следующую зиму, может оказаться хуже, чем нынешняя.

Согласно последним данным ВОЗ, в США зафиксировали более 826 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 75 тысяч человек выздоровело после прохождения курса лечения. 45 153 пациента скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.