Рогозин запросит у НАСА информацию по ситуации с космонавтом Чубом

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем твиттер-аккаунте, что выяснит ситуацию с отказом в визе в США для космонавта Николая Чуба.

"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", – заявил глава Госкорпорации.

Также в своем телеграм-канале Рогозин отметил, что действия США представляют собой опасный прецедент в области сотрудничества на Международной космической станции (МКС).

Ранее источник сообщил, что США отказались выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу. Он должен был прилететь в Космический центр имени Линдона Джонсона для участия в тренировках.

Чуб работает в российском отряде космонавтов с 2012 года, опыта полетов у него нет. Вместе с Олегом Кононенко и Андреем Федяевым Чуб вошел в экипаж корабля "Союз МС-23", чей полет запланирован на 2023 год.