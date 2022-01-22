Рогозин запросит у НАСА информацию по ситуации с космонавтом Чубом

11:47
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем твиттер-аккаунте, что выяснит ситуацию с отказом в визе в США для космонавта Николая Чуба.
"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", – заявил глава Госкорпорации.
Также в своем телеграм-канале Рогозин отметил, что действия США представляют собой опасный прецедент в области сотрудничества на Международной космической станции (МКС).
Ранее источник сообщил, что США отказались выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу. Он должен был прилететь в Космический центр имени Линдона Джонсона для участия в тренировках.
Чуб работает в российском отряде космонавтов с 2012 года, опыта полетов у него нет. Вместе с Олегом Кононенко и Андреем Федяевым Чуб вошел в экипаж корабля "Союз МС-23", чей полет запланирован на 2023 год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: