Звезда "Гарри Поттера" заявил, что ему тяжело пересматривать киносагу

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философсий камень". Режиссер: Крис Коламбус. Производство: Warner Bros. Pictures

Мэтью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса в киносаге о волшебнике Гарри Поттере, признался, что ему тяжело пересматривать серию фильмов по книгам Джоан Роулинг, сообщает "Газета.ру".

"Начинать соотносит себя с персонажем очень трудно. Кого-то совершенно другого играть проще. Иногда это больно – видеть, как много меня в Невилле", – отметил он.

Ранее россияне назвали самые любимые экранизации. Первое место рейтинга занял "Гарри Поттер". За ним идут экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля".

Также в рейтинг попали "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка". Пользователи в том числе высоко оценили "Войну и мир" Сергея Бондарчука, "Джейн Эйр", сагу "Сумерки" и легендарный "Бойцовский клуб".