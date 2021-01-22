В Бристоле девушка не знала о беременности и умерла, родив малыша

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Не подозревающая о своей беременности 18-летняя Даниэль Джонс из Бристоля умерла во время родов, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что дома девушка почувствовала себя плохо и ей срочно вызвали врачей. Оказалось, что у нее начались роды. В больнице малыша удалось спасти, однако его мама не выжила.

Молодой человек Джонс Оззи Годфри, который стал отцом, рассказал об этом на своей странице в Facebook и выложил фото малыша.

"Познакомьтесь с моим малышом. Он очень похож на свою мать. Я сражаюсь за тебя, маленький человек, держись крепче за меня, не бросай меня сейчас", – написал он.

В декабре сотрудники полиции приняли роды у женщины в московском метро. Это произошло в вестибюле станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки. Полицейские во время дежурства увидели беременную женщину, которая после спуска с эскалатора опустилась на пол.