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Происшествия

19:31

Захвативший отделение банка в Грузии освободил несколько заложников

за рубежом происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти"

Захватчик филиала банка в Зугдиди освободил еще одного заложника, передает телеканал Mtavari Arkhi.

"Предположительно, освобождена одна из заложниц. Точное число оставшихся заложников в здании неизвестно", – сообщил телеканал.

Ранее агентство Sputnik Грузия со ссылкой на МВД также сообщало об освобождении двух заложников. Отмечалось, что преступник удерживает еще 15 человек.

Вооруженный мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети).

Сообщалось, что в заложниках находятся сотрудники банка и посетители. Один из заложников рассказывал, что вооруженный автоматом и гранатой захватчик требовал 500 тысяч долларов.

На месте происшествия продолжают работать спецназ и местная полиция. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело.

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