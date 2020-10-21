На западе Грузии произошел захват заложников

Вооруженный мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии. Об этом сообщает агентство Sputnik.

По данным правоохранительных органов Грузии, инцидент произошел на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети).

Сообщается, что в заложниках находятся сотрудники банка и посетители. Неизвестный угрожает им автоматом и гранатой.

На место происшествия направлен спецназ и местная полиция.

В начале октября нападение на банк произошло в столице Германии, Берлине. Неизвестный мужчина проник в отделение при торговом центре. Сопровождали его еще два человека.

