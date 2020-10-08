Прокуратура утвердила принудительное лечение захватчика банка на Земляном Валу

15:07
Фото: пресс-служба Хамовнического районного суда
Прокуратура утвердила постановление о применении принудительных медицинских мер в отношении захватчика отделения банка на Земляном Валу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга в связи с совершением общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват и удержание лица в качестве заложника")", – рассказали в ведомстве.
По версии следствия, 23 мая 2020 года Алексей Барышников зашел в "Альфа-банк" на Земляном Валу и взял людей в заложники, утверждая, что у него в руках пульт дистанционного управления от взрывчатки. Отделение взяли штурмом, мужчину задержали, среди заложников никто не пострадал. Следователи сообщили, что ни взрывчатки, ни ее муляжа у Барышникова обнаружено не было. Следствие возбудило уголовное дело о захвате заложников, свою вину подозреваемый признал.
Захватившего отделение "Альфа-банка" в Москве признали невменяемым
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