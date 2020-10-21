Захватившие заложников в Грузии требуют 500 тысяч долларов

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"

Один из заложников в банке Грузии сообщил, что захватчик потребовал 500 тысяч долларов, передает телеканал Mtavari.

Заложник рассказал, что вместе с ним в отделении банка находятся 19 человек. По его словам, захватчик держит в руках гранату без чеки. С ним сейчас ведут переговоры правоохранительные органы.

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках. <...> Требование – 500 тысяч долларов. <...> Первое и самое главное требование – это выведение спецназа с прилегающей территории", – рассказал заложник.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети).

Сообщается, что в заложниках находятся сотрудники банка и посетители. На месте происшествия работают спецназ и местная полиция. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело.