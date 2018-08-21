Конгрессмены США попросили проверить контакты Болтона с Бутиной

21 августа, 13:50
Фото: AP
Демократическая партия в Палате представителей Конгресса США направила руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли письмо, в котором попросила проверить сообщения некоторых американских СМИ о контактах помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с задержанной россиянкой Марией Бутиной. Об этом передает ТАСС.
По словам конгрессменов-демократов Элайджи Каммингс и Стивена Линча, Болтон в 2013 году во время работы в Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) сотрудничал с Бутиной, которая в настоящее время обвиняется во внедрении в NRA и шпионаже на территории США в течение нескольких лет.
"Мы требуем предоставить документы, которые могут свидетельствовать о том, что Болтон уведомлял о своей работе с предполагаемой российской шпионкой перед получением доступа к секретной информации в Белом доме", – заявили конгрессмены и потребовали предоставить соответствующую информацию до 4 сентября.
Гражданку России Марию Бутину обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября, предполагаемой шпионке грозит до 15 лет тюрьмы.
В МИД России Бутину считают политзаключенной и утверждают, что действия американских властей связаны исключительно с внутренней и внешней политикой США.
Российские дипломаты смогли добиться 15 августа улучшения условий содержания Бутиной в тюрьме. Ей разрешили пользоваться телефоном и улучшили питание.
Через несколько дней, 19 августа Бутину без объяснения причин перевели в другую тюрьму. Сейчас она содержится в колонии Александрии штата Вирджиния.
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