Большинство американцев выступило против антироссийских санкций

Фото: ТАСС/DPA

Большинство американцев выступает против антироссийских санкций. За введение в отношении Москвы более жестких дипломатических и экономических мер выступает чуть больше трети граждан США. Результаты общенационального опроса общественного мнения провела социологическая служба Gallup.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на социологические данные, в документе отмечается, что 58 процентов американцев считают важным продолжать усилия по улучшению американо-российских отношений. Также большинство жителей США следят за новостями о расследовании "российского вмешательства" в выборы президента США и выступают за введение санкций в отношении России. при этом 38 процентов из них выступают за налаживание отношений.

По данным социологов, 75 процентов граждан США уверены, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года, и только 16 процентов считают, что это недостоверная информация. При этом из тех, кто полагает, что Москва имела отношение к выборам, 36 процентов уверены, что это не повлияло на исход выборов. Однако 39 процентов опрошенных с ними не согласны.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Reuters заявил о возможности снятия экономических санкций в отношении России при одном условии. Президент США готов рассмотреть отмену санкций против Российской Федерации только в том случае, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.

По словам американского президента, Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".

В начале августа конгресс США опубликовал законопроект со списком санкций против России. Документ предусматривает, в частности, меры в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, которые связаны с энергетическими проектами РФ, а также санкции против государственного долга России.

Законопроект называется "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые санкции США против РФ не принесут ничего хорошего для отношений между странами.