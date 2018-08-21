Большинство американцев выступило против антироссийских санкций

21 августа, 08:27
Фото: ТАСС/DPA
Большинство американцев выступает против антироссийских санкций. За введение в отношении Москвы более жестких дипломатических и экономических мер выступает чуть больше трети граждан США. Результаты общенационального опроса общественного мнения провела социологическая служба Gallup.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на социологические данные, в документе отмечается, что 58 процентов американцев считают важным продолжать усилия по улучшению американо-российских отношений. Также большинство жителей США следят за новостями о расследовании "российского вмешательства" в выборы президента США и выступают за введение санкций в отношении России. при этом 38 процентов из них выступают за налаживание отношений.
По данным социологов, 75 процентов граждан США уверены, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года, и только 16 процентов считают, что это недостоверная информация. При этом из тех, кто полагает, что Москва имела отношение к выборам, 36 процентов уверены, что это не повлияло на исход выборов. Однако 39 процентов опрошенных с ними не согласны.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Reuters заявил о возможности снятия экономических санкций в отношении России при одном условии. Президент США готов рассмотреть отмену санкций против Российской Федерации только в том случае, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.
По словам американского президента, Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".
В начале августа конгресс США опубликовал законопроект со списком санкций против России. Документ предусматривает, в частности, меры в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, которые связаны с энергетическими проектами РФ, а также санкции против государственного долга России.
Законопроект называется "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые санкции США против РФ не принесут ничего хорошего для отношений между странами.
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