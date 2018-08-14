Конгресс США опубликовал законопроект по новым антироссийским санкциям

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Конгресс США опубликовал законопроект со списком санкций против России. Документ предусматривает, в частности, меры в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний, которые связаны с энергетическими проектами РФ, а также санкции против государственного долга России. Документ опубликован на сайте конгресса США.

Также документом предлагается запретить выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в РФ, передает РИА Новости.

Законопроект называется "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

Ранее сообщалось, что власти США заморозили сотрудничество с Россией в рамках договора по открытому небу до тех пор, пока Москва не вернется к его соблюдению. Согласно документу, президенту необходимо предоставить сертификат, подтверждающий соблюдение Россией своих обязательств.

Ранее Госдеп США заявил, что Штаты введут новые антироссийские санкции из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Ожидается, что ограничительные меры вступят в силу 22 августа.