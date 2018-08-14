США приостановили действие Договора по открытому небу с Россией

14 августа, 03:50
Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина
Американские власти заморозили сотрудничество с Россией в рамках договора по открытому небу до тех пор, пока Москва не вернется к его соблюдению. Об этом говорится в законе о новом оборонном бюджете США.
Согласно документу, президенту необходимо предоставить сертификат, подтверждающий соблюдение Россией своих обязательств. Ответственность за оценку выполнения данного требования несет госсекретарь США, передает РИА Новости.
13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019-й финансовый год. Бюджет направлен на увеличение количества американских военнослужащих и их довольствия, а также на военную поддержку союзников в Европе и противодействие России в военной сфере.
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