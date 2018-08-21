Трамп заявил о возможности снятия санкций против России

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Глава Белого дома Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Reuters заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.

По словам американского президента, Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".

В настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, введенные под различными предлогами. Некоторые ограничительные меры были наложены по инициативе самого президента. Они могут быть им же и сняты.

Другие же установлены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам США через санкции". Действие таких может быть остановлено только при согласии парламента.

Ранее американские представители заявляли, что могут внести изменения в регламент антироссийских санкций с целью минимизировать ущерб для глобальной экономики.

Между тем, первый пакет санкций США по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступит в силу 22 августа. Речь идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.