Трамп заявил о возможности снятия санкций против России

21 августа, 00:42
Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs
Глава Белого дома Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Reuters заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.
По словам американского президента, Россия должна предпринять "шаги для совместной работы с США по таким вопросам, как Сирия и Украина".
В настоящее время действует целый ряд санкций США против РФ, введенные под различными предлогами. Некоторые ограничительные меры были наложены по инициативе самого президента. Они могут быть им же и сняты.
Другие же установлены в соответствии с законом конгресса "О противодействии противникам США через санкции". Действие таких может быть остановлено только при согласии парламента.
Ранее американские представители заявляли, что могут внести изменения в регламент антироссийских санкций с целью минимизировать ущерб для глобальной экономики.
Между тем, первый пакет санкций США по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступит в силу 22 августа. Речь идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.
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