США могут изменить правила антироссийских санкций для снижения глобального ущерба

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций с целью минимизировать ущерб для глобальной экономики, сообщает "Газета.ру".

Речь идет об ограничениях в ответ на потенциальное вмешательство России в американские промежуточные выборы в ноябре.

По словам сенатора-демократа от штата Мэриленд Криса Ван Холлена, Штаты хотят убедиться, что "экономический ущерб будет максимально заключен вокруг российской экономики, а побочные эффекты будут ограниченными".

Очередные антироссийские санкции могут принять в том случае, если директор Национальной разведки США Дэн Коутс подтвердит, что Москва предпринимает попытки вмешаться в избирательный процесс в ноябрьских выборах.

Законопроект, внесенный в конгресс Холленом и его коллегой-республиканцем Марко Рубио, предусматривает санкции по вопросу нового суверенного российского долга.

Помимо этого 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлиии в британском Солсбери.

Речь в нем идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.