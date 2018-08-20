США могут изменить правила антироссийских санкций для снижения глобального ущерба

20 августа, 20:40
Фото: AP/Alexander Zemlianichenko
США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций с целью минимизировать ущерб для глобальной экономики, сообщает "Газета.ру".
Речь идет об ограничениях в ответ на потенциальное вмешательство России в американские промежуточные выборы в ноябре.
По словам сенатора-демократа от штата Мэриленд Криса Ван Холлена, Штаты хотят убедиться, что "экономический ущерб будет максимально заключен вокруг российской экономики, а побочные эффекты будут ограниченными".
Очередные антироссийские санкции могут принять в том случае, если директор Национальной разведки США Дэн Коутс подтвердит, что Москва предпринимает попытки вмешаться в избирательный процесс в ноябрьских выборах.
Законопроект, внесенный в конгресс Холленом и его коллегой-республиканцем Марко Рубио, предусматривает санкции по вопросу нового суверенного российского долга.
Помимо этого 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлиии в британском Солсбери.
Речь в нем идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.
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