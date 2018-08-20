Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

20 августа, 20:40

США могут изменить правила антироссийских санкций для снижения глобального ущерба

политика за рубежом

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko

США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций с целью минимизировать ущерб для глобальной экономики, сообщает "Газета.ру".

Речь идет об ограничениях в ответ на потенциальное вмешательство России в американские промежуточные выборы в ноябре.

По словам сенатора-демократа от штата Мэриленд Криса Ван Холлена, Штаты хотят убедиться, что "экономический ущерб будет максимально заключен вокруг российской экономики, а побочные эффекты будут ограниченными".

Очередные антироссийские санкции могут принять в том случае, если директор Национальной разведки США Дэн Коутс подтвердит, что Москва предпринимает попытки вмешаться в избирательный процесс в ноябрьских выборах.

Законопроект, внесенный в конгресс Холленом и его коллегой-республиканцем Марко Рубио, предусматривает санкции по вопросу нового суверенного российского долга.

Помимо этого 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлиии в британском Солсбери.

Речь в нем идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать