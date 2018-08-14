Новые санкции США ничего хорошего для двусторонних отношений не сулят – Песков

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Новые санкции США против РФ не принесут ничего хорошего для отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что законопроект еще не принят. "На законопроекты мы не реагируем, но очень внимательно отслеживаем. Наша позиция хорошо известна, она не изменяется в отношении этих мер ограничительного характера", – цитирует Пескова ТАСС.

Законопроект, который вводит новые санкции против России был внесен в Конгресс США 2 августа. Он предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, а также применение ограничений в отношении российского суверенного долга.

Кроме того, администрация США с 22 августа введет другие санкции в отношении России из-за предполагаемой причастности к делу Скрипалей. Обоснованность этих ограничений ставят под сомнение не только в Кремле, но и в других странах, например, в Германии.