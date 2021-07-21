В Киеве прокомментировали неявку Шойгу в СБУ

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Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу по вызову в СБУ для проведения следственных действий не помешает рассмотреть дело в суде, заявил представитель спецслужбы Украины Артем Дехтяренко.

"Это создает предпосылки, чтобы рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения. То есть публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте – процессуальный шаг", – приводит его слова украинское издание "Страна".

Также отмечается, что СБУ объявила Шойгу в розыск в 2014 году, но срок действия предыдущего постановления суда на его задержание уже завершился. По словам Дехтяренко, глава российского военного ведомства подозревается Киевом "в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также создании террористической организации и содействии ее деятельности".

До этого стало известно, что Шойгу вызвали в СБУ в Мариуполе 20 июля для проведения следственных действий. Кроме того, аналогичная повестка, подписанная старшим следователем главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко, была выписана и российскому бизнесмену Константину Малофееву.