СБУ вызвала Шойгу на следственные действия – СМИ

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и российский бизнесмен Константин Малофеев вызваны в Службу безопасности Украины (СБУ) для проведения следственных действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Главком".

"Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по части 3 статьи 27 УК, части 5 статьи 260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)", – говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичная повестка, подписанная старшим следователем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко, была выписана и Малофееву.

"Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия", – пишет издание.

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