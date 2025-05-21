В Бразилии умерла участница проекта о похудении, весившая 320 кг

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Бывшая участница бразильского шоу о похудении Латония Поттейн умерла из-за остановки сердца после того, как набрала вес до 320 килограммов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Gente.

40-летняя женщина была госпитализирована с дыхательной недостаточностью, а спустя время она скончалась. Она принимала участие в шоу "Смертельные килограммы" в 2022 году. В начале проекта ее вес составлял 241 килограмм, в результате она смогла сбросить 12 килограммов.

После выхода шоу в эфир Поттейн начали критиковать, из-за чего она впала в депрессию. Ее состояние ухудшилось из-за проблем с лишним весом. К моменту, когда женщина попала в больницу, она набрала уже 320 килограммов.

В начале года Поттейн стала собирать деньги на лечение, рассказывая, что с июня прошлого года оказалась прикована к кровати.

Смерть женщины привела к дискуссиям о последствиях таких шоу.

Ранее в Турции 24-летний блогер Эфекан Культур умер от осложнений, связанных с ожирением. В своих роликах в стиле "мукбанг" для соцсети TikTok он объедался на камеру. Культур был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели. Блогер начал страдать от пролежней и затрудненного дыхания.

