Минздрав Польши видит большой риск четвертой волны COVID-19

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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о большом риске появления четвертой волны пандемии коронавируса.

"Мы абсолютно берем во внимание риск четвертой волны", – отметил он.

По словам министра, такие прогнозы складываются из-за появления новых мутаций вируса, которые могут быть устойчивыми перед вакцинами.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились свыше 5,2 миллиона человек. По его словам, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается в течение последних пяти недель.

По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ситуация с коронавирусом в мире будет оставаться напряженной еще на протяжении полугода или года. Она отметила, что многое в борьбе с инфекцией зависит от мер против распространения COVID-19, которые принимают в разных странах.