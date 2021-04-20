В ВОЗ поблагодарили РФ за высокий уровень выявления опасных патогенов

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Работу России по мониторингу опасных патогенов высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения. Об этом в ходе международной конференции "Эпидемиологическое благополучие" заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Я аплодирую российским ученым за их удивительные разработки крайне важных средств борьбы с пандемией", – отметил Клюге.
Специалист подчеркнул надежное партнерство с российской системой здравоохранения и выразил признательность за укрепление коллективного потенциала готовности к реагированию.
"COVID-19 также показал перспективы в отношении глобальных задач в области здравоохранения, которые обязались выполнить", – заключил Клюге.
Ранее в ВОЗ отметили рост новых случаев COVID-19 в Европе. За последние 14 дней общее число случаев в Европейском регионе выросло на 6%, а число смертей – на 5%.
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