Guardian: работавший на Британию перебежчик Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет

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Экс-агент КГБ Олег Гордиевский, сотрудничавший с британской разведкой, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

"Олег Антонович Гордиевский, офицер разведки, родился 10 октября 1938 года; дата смерти – 21 марта 2025 года", – указано в публикации издания.

Как отмечает газета, Гордиевский был самым высокопоставленным офицером КГБ, когда-либо бежавшим в Великобританию.

Издание напоминает, что в 1982 году Гордиевский был направлен в Лондон, где впоследствии возглавил резидентуру КГБ. В 1985 году советская разведка получила информацию от бывшего сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса о том, что Гордиевский работал на британскую МИ-6. После этого Гордиевский был тайно вывезен в Финляндию в багажнике дипломатического автомобиля, а затем вылетел из Норвегии в Великобританию.

В СССР он был заочно приговорен к смертной казни за государственную измену.

По данным газеты, Гордиевский был найден мертвым в своем доме в графстве Суррей, где находился под охраной.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в США в возрасте 76 лет скончался советский летчик Виктор Беленко. По информации журналистов, Беленко умер еще в сентябре прошлого года в центре для престарелых в городе Розбад штата Иллинойс. Как сообщил его сын Пол Шмидт, летчик скончался в результате непродолжительной болезни.

В 1976 году Виктор Беленко угнал в Японию советский истребитель-перехватчик МиГ-25, тем самым дав возможность противникам СССР изучить самолет. После этого он получил политическое убежище и гражданство в США, где зачастую консультировал местные власти и оборонные компании, а также выступал экспертом в СМИ.