Песков усомнился, что умерший в США летчик Беленко прожил счастливую жизнь

Фото: kremlin.ru

Умерший в Соединенных Штатах советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 году новейший истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, стать предателем – самое большое несчастье для человека. Поэтому, как отмечает представитель Кремля, такой человек никогда не может прожить счастливую жизнь.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в США в возрасте 76 лет скончался советский летчик Виктор Беленко. По информации журналистов, Беленко умер еще в сентябре в центре для престарелых в городе Розбад штата Иллинойс. Как сообщил его сын Пол Шмидт, летчик скончался в результате непродолжительной болезни.

В 1976 году Виктор Беленко угнал в Японию советский истребитель-перехватчик МиГ-25, тем самым дав возможность противникам СССР изучить самолет. После этого он получил политическое убежище и гражданство в США, где зачастую консультировал местные власти и оборонные компании, а также выступал экспертом в СМИ.