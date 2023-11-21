В США умер советский летчик Беленко, угнавший истребитель МиГ-25 в Японию

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В США в возрасте 76 лет скончался советский летчик Виктор Беленко, который перегнал на Запад самолет-перехватчик МиГ-25. Об этом сообщает издание The New York Times.

По информации журналистов, Беленко умер еще в сентябре в центре для престарелых в городе Розбад штата Иллинойс. Как сообщил его сын Пол Шмидт, летчик скончался в результате непродолжительной болезни.

В 1976 году Виктор Беленко угнал в Японию советский истребитель-перехватчик МиГ-25, тем самым дав возможность противникам СССР изучить самолет. После этого он получил политическое убежище и гражданство в США, где зачастую консультировал местные власти и оборонные компании, а также выступал экспертом в СМИ.