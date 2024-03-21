Эксперт считает, что на строительство заводов на Украине уйдет 3–5 лет

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На строительство заводов на Украине уйдет 3–5 лет, несмотря на обещания Запада. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт считает, что разные страны называли различные сроки подготовки своих войск. Сейчас же с этим есть некоторые проблемы, которые не всегда становятся публичными, сказал он. Специалист связал это с тем, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Североатлантического альянса "буксует".

"То есть, несмотря на то что они говорят, да мы сейчас завод на Украине построим, все понимают, что для строительства полномасштабного завода нужно от трех до пяти лет производства тех же самых снарядов. Это не так все просто", – подытожил Леонков.

Ранее Минобороны Казахстана опровергло информацию о том, что республика якобы ведет переговоры с Киевом о закупках российской продукции ВПК для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В министерстве напомнили, что в стране с 2022 года запрещен экспорт вооружения и военной техники.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины