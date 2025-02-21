CCR: врачи в Иране 20 лет лечили мужчину от поставленной по ошибке болезни Паркинсона

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В Иране врачи 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона, которую ему диагностировали по ошибке. Об этом сообщает журнал Clinical Case Report.

Болезнь диагностировали мужчине в 37 лет. Ее симптомы проявлялись постепенно. Сначала иранец стал менее общительным, реже появлялся на людях. Затем у него начала неметь нога, появилось шарканье в походке, снизился темп ходьбы. После ухудшилась концентрация внимания, начали возникать галлюцинации и навязчивые мысли о чистоте.

Спустя несколько лет мужчина обратился за помощью к врачам повторно. Специалисты провели исследование и выяснили, что в предыдущий раз их коллеги поставили неверный диагноз. Диагноз не мог объяснить все симптомы, при этом у пациента не отмечались характерные для Паркинсона тремор рук и мышечная слабость.

Мужчине выписали направления на МРТ, КТ и энцефалографию, по результатам которых стало ясно, что его настоящий диагноз – болезнь Фара. Этому редкому неврологическому расстройству присуще накопление кальция в различных областях мозга.

Иранцу прописали новые лекарства и курс когнитивно-поведенческой терапии, однако отложения кальция в мозге уже нельзя остановить.

Между тем китайские ученые провели исследование и обнаружили, что у людей, которые внешне выглядят старше своего возраста и имеют большое количество морщин, значительно повышается вероятность развития различных форм старческой деменции.

В рамках исследования специалисты изучили фотографии 612 человек среднего возраста (примерно 63 года). Оказалось, что морщины в области глаз могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций.