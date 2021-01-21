Власти США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа в связи с пандемией

Фото: EPA/TASS/ETIENNE LAURENT

Власти США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа воздушным транспортом в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил президент страны Джозеф Байден.

По словам американского лидера, такие меры связаны с появлением нового штамма коронавируса.

"Любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку", – передает РИА Новости слова Байдена.

Президент США также продлил требование носить маски во время поездок между штатами на поезде, самолете или автобусе.

Ранее Байден подписал указ о возвращении США к обязательствам Парижского соглашения по климату. Документ был заверен президентом в первый день пребывания в новой должности.

Кроме того, было объявлено о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения.

Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.