Власти США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа в связи с пандемией

21 января, 23:58
Фото: EPA/TASS/ETIENNE LAURENT
Власти США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа воздушным транспортом в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил президент страны Джозеф Байден.
По словам американского лидера, такие меры связаны с появлением нового штамма коронавируса.
"Любому прибывающему в США самолетом из другой страны нужно будет сделать тест еще до посадки, до вылета. А также уходить на карантин, когда они прибывают в Америку", – передает РИА Новости слова Байдена.
Президент США также продлил требование носить маски во время поездок между штатами на поезде, самолете или автобусе.
Ранее Байден подписал указ о возвращении США к обязательствам Парижского соглашения по климату. Документ был заверен президентом в первый день пребывания в новой должности.
Кроме того, было объявлено о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения.
Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
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