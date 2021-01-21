Песков заявил, что встреча Путина и Байдена пока не обсуждалась

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения встречи Владимира Путина с новым американским лидером Джо Байденом пока не обсуждается. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Никакой подготовки, такой вопрос не стоит на повестке дня", – заявил Песков.
Он пояснил, что проведение очной встречи лидеров в настоящее время невозможно в связи с пандемией COVID-19, и отметил, что отдельные контакты пока также не запланированы.
Песков уточнил, что для возникновения перспектив такой встречи должны созреть соответствующие предпосылки.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в американской администрации не располагают информацией о возможных телефонных переговорах между Байденом и Путиным. Она отметила, что первые телефонные переговоры нового президента США должны пройти с партнерами и союзниками.
Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
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