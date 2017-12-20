Конгресс США принял законопроект по налоговой реформе

20 декабря, 21:50
Фото: depositphotos/Kagenmi
Законопроект по налоговой реформе в США одобрен обеими палатами конгресса США. Документ направят на подпись президенту Дональду Трампу.
Главный аспект реформы – снижение налога на прибыль корпораций до 21 процента, сейчас с них берут по 35 процентов. Такой подход повысит привлекательность ведения бизнеса в США и побудит крупные предприятия вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.
Кроме того, законопроект снижает налогообложение для большинства групп физлиц. Послабления для граждан предусмотрены на срок в 10 лет. Часть категорий напротив испытает повышенную нагрузку. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным, сообщает РИА Новости.
Снижение сборов может вызывать дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов. Расчеты проведены на ближайшие десять лет.
Законопроект поддерживает Республиканская партия, против выступают демократы в обеих палатах конгресса.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что американские семьи будут платить меньше налогов. Планируется, что изменения граждане США ощутят уже с февраля будущего года.
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