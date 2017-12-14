Трамп пообещал американским семьям снизить налоги

14 декабря, 05:24
Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские семьи будут платить меньше налогов. Планируется, что изменения граждане США ощутят уже с февраля будущего года.
Для того, чтобы планы воплотились в реальность, нужно чтобы Конгресс принял законопроект о поправках в Налоговый кодекс страны до 25 декабря, сообщает ТАСС.
"Еще будучи кандидатом в президенты, я обещал, что мы проведем самое масштабное сокращение налогов для работающих американских семей", – заявил Дональд Трамп во время специального приема в Белом доме.
Он также отметил, что республиканцы в Конгрессе достигли соглашения насчет финальной версии законопроекта о налоговой реформе. По словам американского лидера, он позволит создать рабочие места, повысить зарплаты снизить налоговое бремя для граждан США и компаний.
Президент США заверил, что теперь семьи будут в среднем отдавать в казну государства на 2 тысячи долларов меньше.
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