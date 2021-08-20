Власти Турции объявили о новых ограничениях из-за коронавируса

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Фото: depositphotos/flogeljiri
В Турции с начала учебного года непривитые сотрудники школ и университетов должны будут дважды в неделю сдавать ПЦР-тесты.
Тестирование станет обязательным и для посещения кинотеатров и концертов, а также перелетов и междугородних поездок. Об этом объявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Видеозапись с соответствующим заявлением опубликовала газета Hürriyet.
"С началом очного обучения в школах 6 сентября мы будем просить учителей и других сотрудников, которые еще не были вакцинированы, проходить тесты ПЦР не реже двух раз в неделю. Мы также регулярно будем требовать ПЦР-тесты от наших непривитых студентов и сотрудников", – сказал он.
Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за ситуации с коронавирусом призвал ввести в стране некоторые ограничения, в частности ужесточить меры по отношению к российским туристам.
До этого о более строгих мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции говорил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Позднее в российском посольстве в Турции заявили, что местные власти не планируют ужесточать антиковидные меры или вводить какие-либо ограничения для россиян, приезжающих в страну на отдых.
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