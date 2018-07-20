Четверо подозреваемых обвинили в убийстве рэпера XXXTentacion‍

Четверым подозреваемым в убийстве американского рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion предъявили обвинения. Об этом передает агентство Reuters.

Молодые люди возрастом от 20 до 22 лет обвиняются в убийстве с применением огнестрельного оружия при ограблении.

Двое из обвиняемых – 22-летний Майкл Боатрайт и 22-летний Дедрик Уильямс находятся в заключении. Остальные преступники – 20-летний Трэйвон Ньюсам и 22-летний Роберт Эллен находятся в розыске.

Рэп-исполнитель умер в Майами от тяжелого ранения после вооруженного ограбления 18 июня у салона, где он покупал мотоцикл. В тот же день, еще одного музыканта Jimmy Wopo преступники застрелили в личном автомобиле.