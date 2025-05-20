NBC News: партию огурцов в США изъяли из-за вспышки сальмонеллеза

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) объявило об отзыве партии огурцов от компании Bedner Growers по причине вспышки сальмонеллеза, передает телеканал NBC News.

Как выяснили журналисты, огурцы были поставлены в рестораны, распределительные центры, оптовые и розничные магазины с 29 апреля текущего года. Тем не менее все точки, где продавались потенциально зараженные овощи, еще предстоит установить.

К настоящему моменту известно, что вспышка заболевания затронула не менее 26 человек в 15 штатах, 9 из которых попали в больницу. Причем из 13 опрошенных зараженных 11 сообщили, что ели огурцы.

На этом фоне власти рекомендовали продавцам продезинфицировать поверхности, которые контактировали с зараженными огурцами. В свою очередь, в FDA добавили, что расследование инцидента продолжается.

В начале марта в Екатеринбурге была приостановлена работа детского сада № 48 из-за заболевания 16 детей в разных группах дошкольного учреждения сальмонеллезом. Вероятным источником заражения могло стать куриное яйцо.

Тогда Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарных требований, включая несоблюдение технологических процессов, неправильное хранение продуктов и инвентаря, а также отсутствие контроля качества воды и пищи. Кроме того, готовая продукция и оборудование в пищеблоке оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям.