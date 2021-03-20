Украинские националисты забросали пиротехникой офис Зеленского

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

В Киеве прошла акция в поддержку осужденного экс-главы запрещенной на территории России экстремистской организации "Правый сектор" Сергея Стерненко. Об этом сообщает "Страна.UA".

В ходе акции участники требовали освободить Стерненко и закидывали офис президента Украины Владимира Зеленского дымовыми шашками и петардами.

Собравшиеся облили здание красной краской и попытались сжечь надпись "Президент Украины".

Мероприятие под названием "Не слышишь? Увидишь" приурочено ко дню рождения Стерненко, которому 20 марта исполнилось 26 лет.

Ранее в Киеве националисты попытались штурмовать здание телеканала "НАШ". Радикалов к зданию не подпустили кордоны полиции, которые выстроились возле телеканала перед акцией. Во время попытки штурма у националистов произошла потасовка с полицейскими, поэтому правоохранители применили слезоточивый газ.