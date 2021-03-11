Песков заявил о существенном повышении напряженности в Донбассе

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
В Кремле обеспокоены повышением напряженности ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что данная ситуация может быть чревата различными провокациями, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил.
"У нас есть министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ, это первое. И администрация президента не относится к категории этих ведомств, у нас нет возможности оценивать ситуацию. Тем не менее мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность", – цитирует РИА Новости Пескова.
Представитель Кремля также подчеркнул, что в данном вопросе большую ответственность несут и СМИ.
"Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения, неверные по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения", – добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь заявил, что у него нет сведений о новом плане мирного урегулирования в Донбассе, о котором говорили в Киеве.
Он добавил, что выполнение Киевом достигнутых договоренностей по Донбассу могло бы стать лучшей подготовкой встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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