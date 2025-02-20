В США впервые за пять лет от гриппа погибло больше человек, чем от коронавируса

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Впервые за пять лет в США от сезонного гриппа погибло больше человек, чем от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Минздрава страны.

С начала распространения COVID-19 в 2020 году в США от этого заболевания умерло почти в 42 раза больше людей, чем от гриппа. Однако, по предварительным данным CDC, в 2025 году ситуация может измениться: с октября 2024 года гриппом заболело не менее 29 миллионов человек, 370 тысяч из них были госпитализированы, а 16 тысяч человек скончались.

Кроме того, в текущем году доминируют штаммы гриппа H1N1 и H3N2, причем второй вызывает более серьезную болезнь, отметило агентство.

В числе причин снижения летальных исходов от коронавируса специалисты называют наличие иммунитета организма после вакцинации и лечения от заболевания. Также свою роль играет эволюция вируса SARS-CoV-2, который теперь вызывает менее тяжелые осложнения.

Выросшее число смертей от гриппа связано с недостаточным количеством прививок и запоздалым началом терапии, отметил специалист по инфекционным заболеваниям Питер Чин-Хонг.

В Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует сезону, заявил ранее Роспотребнадзор. Ведомство предупредило, что грипп представляет особую опасность для пожилых людей, поскольку с возрастом иммунитет ослабевает. Хронические заболевания этой категории граждан повышают риск развития осложнений и обострений уже имеющихся заболеваний.