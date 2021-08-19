Сирийские ПВО отражают атаки в небе над Дамаском

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Сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что сирийские зенитчики поразили большую часть вражеских ракет.

Ранее очевидцы сообщили, что в Ливане наблюдалась активность военных самолетов на низкой высоте. Предполагалось, что речь идет об израильских ВВС.

Подобный инцидент произошел в провинции Хомс. Израильские F-16 из воздушного пространства Ливана выпустили четыре ракеты по нескольким объектам в Сирии. Все они были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО.

