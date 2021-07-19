Строившее "Северный поток – 2" судно направилось в воды Германии

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Фото: depositphotos/maristos
Судно "Академик Черский", которое занималось строительством трубопровода "Северный поток – 2" в водах Дании, направилось в исключительную экономическую зону Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
На морской территории Германии судно займется укладкой 2,6 километра труб второй нитки газопровода. В компании-операторе работ Nord Stream 2 AG подтвердили получение разрешений на проведение работ.
Профильные германские службы также опубликовали извещения для мореплавателей о проведении работ на воде.
Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии по Балтийскому морю. Трубопровод затрагивает и несколько других европейских стран.
На данный момент полностью готова первая нитка "Северного потока – 2". Работы на второй планируется завершить в конце августа.
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет ранее предложил способ устранить разногласия по проекту строительства газопровода. По мнению политика, строительство должно быть лишено элемента политического давления.
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