Байден 28 июня примет в Белом доме президента Израиля

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В Белом доме 28 июня состоится встреча американского президента Джо Байдена и его израильского коллеги Реувена Ривлина. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем, а также глубокие связи между нашими правительствами и нашими народами", – заявила она.

Псаки добавила, что в ходе встречи будут обсуждаться многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион. По ее словам, визит станет данью уважения той самоотверженности, которую Ривлин проявил в укреплении дружбы между двумя странами на протяжении многих лет.

Ранее в Белом доме опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине.