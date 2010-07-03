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16:58

В ООН призвали Эр-Рияд признаться в убийстве журналиста Хашукджи

за рубежом политика

16:58

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Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар заявила, что в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи виновен Эр-Рияд, передает РИА Новости.

По ее словам, попытка его похищения также является нарушением прав человека.

"Оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция, не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям", – говорится в докладе.

Каламар отметила, что есть доказательства причастности саудовского наследного принца к убийству Хашукджи, но для окончательных выводов нужно дальнейшее расследование.

Также она призвала Эр-Рияда извиниться перед Турцией, США и семьей журналиста, признать вину в его убийстве и прекратить судить 11 подозреваемых.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

Власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны. 15 ноября прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для убийц Хашукджи.

Дональд Трамп не исключил, что саудовский принц Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста. США также ввели санкции против 17 лиц в Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству.

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