Интерпол выдал ордера на арест 20 саудовцев по делу Хашукджи

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Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает газета Daily Sabah.

Ордера выданы в отношении членов команды, якобы прибывшей в Стамбул для убийства журналиста. Предписания об аресте выданы Интерполом по запросу Турции.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

Власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны. 15 ноября прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для убийц Хашукджи.

Дональд Трамп не исключил, что саудовский принц Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста. США также ввели санкции против 17 лиц в Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству.