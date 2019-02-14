Турецкая полиция опубликовала отчет о расследовании смерти Джамаля Хашукджи

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Тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могли сжечь в генконсульстве королевства в Стамбуле. Об этом говорится в отчете управления полиции города.

"В здании генконсульства Саудовской Аравии была обнаружена печь. По мнению экспертов, она может разогреваться до тысячи градусов, при этом разрушается любая биологическая ткань без возможности обнаружить следы ДНК", – говорится в отчете, передает РИА Новости.

В документе также отмечается, что после убийства журналиста саудовское генконсульство заказало 32 порции сырого мяса из одного из стамбульских ресторанов. По данному факту назначено расследование.

Джамаль Хашукджи, работавший колумнистом в американской газете Washington Post, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели журналиста в своей дипмиссии. При этом саудовские власти заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что заявления властей Саудовской Аравии относительно убийства Хашукджи не могут удовлетворить ни Турцию, ни международное сообщество.

Ранее сообщалось, что тело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могли растворить в кислоте. По мнению турецких властей, это могло произойти на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле или резиденции саудовского консула, расположенной неподалеку.

Отмечалось, что биологические улики, найденные в саду саудовского консульства, говорят о том, что от тела избавились недалеко от места, где журналист был убит.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура Саудовской Аравии высказалась за применение смертной казни к виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Обвинения выдвинули в отношении 11 человек, из них пять организаторов, отдавших приказ об убийстве, и пять непосредственных исполнителей, признавшихся в этом во время допросов. Всего для расследования был задержан 21 человек.