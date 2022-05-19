Маск назвал демократов США партией раскола и намерен голосовать за республиканцев

00:14
Фото: depositphotos/ChinaImages
Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует голосовать за республиканцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети бизнесмена.
"В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев", – написал Маск.
Ранее Маск раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. По мнению Маска, главой государства должен быть человек, который способен "контролировать телесуфлер". Он также обратил внимание на отсутствие у американской администрации каких-либо успехов при Байдене, тогда как Трамп и его команда действовали эффективно.
Кроме того, бизнесмен обрушился с критикой на Демократическую партию. Ей, утверждает Маск, руководят профсоюзы и судебные юристы, решения партийных функционеров идут в ущерб гражданам США.
Илон Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: