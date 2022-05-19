Маск назвал демократов США партией раскола и намерен голосовать за республиканцев

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Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует голосовать за республиканцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети бизнесмена.

"В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев", – написал Маск.

Ранее Маск раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. По мнению Маска, главой государства должен быть человек, который способен "контролировать телесуфлер". Он также обратил внимание на отсутствие у американской администрации каких-либо успехов при Байдене, тогда как Трамп и его команда действовали эффективно.

Кроме того, бизнесмен обрушился с критикой на Демократическую партию. Ей, утверждает Маск, руководят профсоюзы и судебные юристы, решения партийных функционеров идут в ущерб гражданам США.

