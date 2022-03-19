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Экс-премьера Болгарии Борисова освободили из-под стражи – СМИ

за рубежом

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Болгарская полиция освободила из-под стражи экс-премьера страны Бойко Борисова после почти 24-часового задержания. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Вместе с Борисовым были отпущены задержанные ранее экс-министр финансов Владислав Горанов и бывший руководитель правительственной пресс-службы Севдалин Арнаудов.

Адвокат политика Менко Менков сообщил, что никому из задержанных не предъявили обвинение. По информации источников издания, прокуратура так и не получила необходимых доказательств по делу о вымогательстве.

После освобождения из-под стражи Борисов заявил журналистам, что во время ареста с ним не проводилось никаких следственных действий, также ничего не было изъято при обыске в его доме.

О задержании бывшего премьер-министра Болгарии стало известно накануне. Уточнялось, что это произошло в ходе масштабной полицейской операции, которая связана с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами.

Позднее адвокат Борисова уточнил, что политика задержали по делу о вымогательстве, однако не привел больше никаких подробностей.

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