Экс-премьера Болгарии Борисова освободили из-под стражи – СМИ

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Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Болгарская полиция освободила из-под стражи экс-премьера страны Бойко Борисова после почти 24-часового задержания. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Вместе с Борисовым были отпущены задержанные ранее экс-министр финансов Владислав Горанов и бывший руководитель правительственной пресс-службы Севдалин Арнаудов.
Адвокат политика Менко Менков сообщил, что никому из задержанных не предъявили обвинение. По информации источников издания, прокуратура так и не получила необходимых доказательств по делу о вымогательстве.
После освобождения из-под стражи Борисов заявил журналистам, что во время ареста с ним не проводилось никаких следственных действий, также ничего не было изъято при обыске в его доме.
О задержании бывшего премьер-министра Болгарии стало известно накануне. Уточнялось, что это произошло в ходе масштабной полицейской операции, которая связана с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами.
Позднее адвокат Борисова уточнил, что политика задержали по делу о вымогательстве, однако не привел больше никаких подробностей.
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