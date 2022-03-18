Адвокат раскрыл подробности ареста экс-премьера Болгарии Бойко Борисова

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Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан на 24 часа. Эту информацию подтвердил адвокат политика Менко Менков, передает РИА Новости.

По словам юриста, в отношении экс-премьера было образовано досудебное производство. В доме Борисова прошел обыск. Как утверждает адвокат, это было сделано без санкции суда.

17 марта поздно вечером Болгарское национальное радио сообщило, что Борисов и другие экс-чиновники страны были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, которая связана с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии.

В то же время представители партии экс-премьера отрицали информацию о задержании. Позже местные СМИ сообщили, что Борисова доставили в главное управление МВД в болгарской столице.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали бывшего министра обороны республики Мурта Бектанова. Досудебное расследование в отношении него было начато 19 февраля. Чиновника подозревают в бездействии по службе. По данным Генпрокуратуры, 20 февраля экс-министра обороны задержали и водворили в изолятор временного содержания.